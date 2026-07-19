Yerköprü Şelalesi Yazın Gözde Mekanı

Konya'nın Hadim ilçesinde yer alan Yerköprü Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Konya'ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve Göksu Nehri'nin sularıyla beslenen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek, piknik yapmak ve doğa yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen sularıyla dikkat çeken Yerköprü Şelalesi, çevresindeki yürüyüş parkurları, seyir alanları ve piknik noktalarıyla hem yerli hem de yabancı turistlere keyifli bir ortam sunuyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan bölge, hafta sonları sıcak havadan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, bölgeye sık sık geldiklerini belirterek özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını ifade etti. Aileleriyle birlikte vakit geçirmek için Yerköprü Şelalesi'ni tercih ettiklerini söyleyen ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliği ve serin havasıyla yaz aylarında önemli bir alternatif olduğunu dile getirdi. - KONYA