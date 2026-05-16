Yığılca\'da Kanal Temizliği ve Boru Gömme Çalışmaları

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca'ya koruge boru gömme ve kanal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yağışlı havalarda yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesine bağlı Naşlar Köyü'nde altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köyde yürütülen çalışmalar kapsamında koruge boru gömme ve kanal temizliği işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarla özellikle yoğun yağış dönemlerinde suyun tahliyesinin daha sağlıklı şekilde yapılması amaçlanıyor. Yapılan altyapı iyileştirmeleri sayesinde su taşkınlarının önüne geçilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. İş makineleri ve personellerin görev aldığı çalışmalarda, mevcut su kanallarının temizlenerek işlevsel hale getirildiği, ihtiyaç duyulan noktalarda ise yeni koruge boruların yerleştirildiği belirtildi.

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde ulaşım ve altyapı güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE