Yığılca'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yığılca'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Yığılca\'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
07.06.2026 10:20
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, köy yollarında asfalt yama çalışmaları sürüyor, güvenlik artıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yeniyer ve Dibektaş köyleri grup yolunda asfalt yama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla yol güvenliği ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Yığılca ilçesinde Yeniyer ve Dibektaş köylerini birbirine bağlayan grup yolunda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yol yüzeyinde oluşan bozulmalar giderilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin artırılması ve yolun daha uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Dibektaş, Yığılca, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yığılca'da Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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