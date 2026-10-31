Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı

Adana'da yolda meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğinde çukur oluştu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle altında su gider hattı bulunan yolda çökme yaşandı. Çökme nedeniyle yolda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur oluştu. Çevre esnafı ise oluşabilecek bir kazanın önüne geçmek amacıyla çukurun etrafını ekmek kasalarıyla kapattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.