Yozgat Boğazlıyan'da 2 kurt 400 koyunluk sürüye saldırdı, köpekler saldırıyı önledi - Son Dakika
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Yozgat Boğazlıyan'da 2 kurt 400 koyunluk sürüye saldırdı, köpekler saldırıyı önledi

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Yozgat Boğazlıyan\'da 2 kurt 400 koyunluk sürüye saldırdı, köpekler saldırıyı önledi
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Yozgat Boğazlıyan\'da 2 kurt 400 koyunluk sürüye saldırdı, köpekler saldırıyı önledi
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftliğe 19.45 civarında yaklaşan 2 kurt, 400 koyunluk sürüye ulaşmak için hamle yaptı. Bağlı koruma köpeklerinin müdahalesiyle içeri giremeyen kurtlar nedeniyle herhangi bir hayvan zarar görmedi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurtlar sürüye saldırdı, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftliğin etrafında görülen kurt sürüsü, kameralar tarafından kaydedildi. Kurtların son derece sakin ve rahat hareket etmesi dikkat çekerken, sürünün içindeki bazı kurtlar doğrudan koyunlara ulaşmak için hamle yaptı. Bu sırada çiftliğin koruma köpeklerinin hızlı ve kararlı müdahalesi muhtemel bir felaketi önledi. Köpeklerin kurtları kovaladığı anlar kameralara yansırken, olayda herhangi bir hayvanın zarar görmemesi çiftlik sahibi ve ilçe halkına rahat bir nefes aldırdı.

Çiftliğinde 400 koyunun bulunduğunu söyleyen Veteriner Hekim Mustafa Aykut Kolat, "Sürümüz kurt saldırısına uğradı. Ahırın çevirme kısmında oldu. Allah'tan zararsız ziyansız atlattık. Ucundan döndük diyelim. 2 tane kurt 19.45 civarında geliyor. Bağlı olan köpeklerimiz sayesinde içeri giremediler. Diğer yetiştiriciler dikkatli olsunlar. Şu an havalar soğuduğundan dolayı kurtlar gruplar halinde geziyor, aşırı saldırganlar. Herkesin dikkatli olmasını ve emeğinin boşa gitmemesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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