Yozgat\'ta Arıcılara Yağışlar Moral Oldu

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamlarken, bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Yozgat merkeze bağlı Bişek köyünde arıcılıkla uğraşan üreticiler, sezonun geçen yıla göre daha umut verici geçtiğini söyledi.

Dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirten bal üreticisi Çelebi Çağlar, bu yıl yağışların etkisiyle verim beklentisinin arttığını ifade etti. Çağlar, geçen yıl yaşanan kuraklığın hem çiçeklenmeyi hem de bal üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Geçen sene kuraklık vardı. Kuraklıktan dolayı, meyveler olmadı. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde meyve olmayınca, yabani arılar dediğimiz sarı, halk dilinde de bizim buralarda özellikle eşek arısı dediğimiz arılar, kovan arılarımıza, beslenmek amacıyla hücum ettiği için birçok arıcıların, arısına zayiat verdirdi. Çok şükür bizim bir sıkıntımız olmadı." dedi.

Bal üretiminin aile mesleği olduğunu anlatan Çağlar, "Burası baba ocağımız. Dededen babaya, babadan bize kalan bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de devam ettirecek" diye konuştu.

Bu yıl sezonun yağışlardan dolayı yaklaşık 15-20 gün geç başladığını dile getiren Çağlar, bulunduğu bölgenin dağlık yapısının kaliteli bal üretiminde önemli rol oynadığını söyledi. Bölgedeki doğal floraya dikkat çeken Çağlar, "Bizim burada düz arazi az, dağlık alan çok. Yayılım geniş olduğu için aroması güzel, kaliteli bal elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Şu anda 100'ün üzerinde kovanlarının bulunduğunu aktaran Çağlar, oğul sezonuyla birlikte bu sayının 120-130 kovana çıkmasını beklediklerini belirtti. Kovan başına yaklaşık 15 kilogram bal hedeflediklerini kaydeden Çağlar, "İyi bir balda zaten kovan başına 5 ila 15 kilo alınır. Bunun çok üstü katkılı olabilir. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Geçen yıl kaliteli balın piyasada 500 ila bin 500 lira arasında satıldığını belirten Çağlar, bu yıl da fiyatların bin ila bin 500 lira bandında olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. - YOZGAT