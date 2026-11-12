Yozgat'ta kent meydanında vatandaşlara 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta kent meydanında vatandaşlara 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

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Yozgat\'ta kent meydanında vatandaşlara 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı
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Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında kent meydanında vatandaşlara 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı. Dağıtımda 8 bin karaçam ve 7 bin sedir yer alırken, hafta sonuna kadar merkez ve ilçelerde toplam 35 bin fidanın dağıtılması hedefleniyor.

Yozgat'ta '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 15 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Daha yeşil bir Yozgat, Türkiye ve dünya hedefiyle kent meydanında düzenlenen fidan dağıtım programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğaya katkı sunmak isteyen il sakinlerine 8 bin adet karaçam ve 7 bin adet sedir olmak üzere toplam 15 bin fidan dağıtıldı.

Fidanlarını alan vatandaşlar yeşil bir gelecek için katkı sunmanın mutluluğunu yaşarken, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında hafta sonuna kadar merkez ve ilçelerde toplam 35 bin adet fidanın toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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