Yozgat’ta dolu tarım alanlarını vurdu, köylüler afet bölgesi ilanı istedi

Yozgat'ta cumartesi günü etkili olan sağanak yağış ve dolu, kent merkezi ile bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saat 10.30 sıralarında şiddetini artırırken, bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanları ile bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde ise yağışın etkisi güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 5-6 dakika etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Görüntülerde, yağışın şiddeti ve rüzgarın etkisiyle çevrede yaşanan olumsuzluklar dikkat çekti.

Özellikle merkeze bağlı bazı köylerde etkili olan dolu yağışı, hasat dönemindeki ürünlere zarar verdi. Çiftçiler, mercimek ve nohut başta olmak üzere birçok tarım ürününün yağıştan olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

"Ekinlerimiz zarar gördü"

Deremumlu Köyü Muhtarı Aydın Aslaner, yaşanan dolu yağışının ardından şunları söyledi: "Kuvvetli bir yağmur ve dolu yağışına yakalandık. Yaklaşık 15 dakika dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz böyle zarar gördü. Nohutlarımıza, mercimeklerimize zarar verdi. Tarlalarda deste halinde kaldı, hep ıslandı. Biçer burada atıl duruyor. Mercimek hasadı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza biçerler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi. Bu saatten sonra zaten ekinlerimizde hasarımız çok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Köyümüzün afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz."

"Şiddetli yağmur yağdı"

Yozgat merkeze bağlı Lök köyü sakinlerinden Tuncay İldiş ise dolu yağışının bahçelerde büyük zarara yol açtığını belirterek şöyle konuştu: "Şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmurla birlikte dolu da düştü. Bahçeyi de tamamen bitirdi, hiçbir şey bırakmadı. Ekini de gidip kontrol edemedik çünkü yollar çamurdu. İnşallah hayırlısı olur. Domates, fasulye, salatalık ve buna benzer yiyeceklerimizin bulunduğu bahçelerin hepsi zarar gördü. Buna da şükür. İnşallah bir daha olmaz."

Öte yandan, Yozgat Valiliği, yağışın ardından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yağmurun hafiflemesi ile İl Özel İdaresi, Emniyet, Belediye, AFAD ve Karayolları ekiplerimizce zarar tespit, su tahliye ve yağmur ile birlikte yollara gelen moloz temizliğine ivedilikle başlanmıştır. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Ev ve iş yerleri su baskını nedeniyle zarar gören hemşehrilerimiz için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli tespitlerini yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.