Yozgat\'ta Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları

Yozgat'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle çamur ve taş birikintileriyle dolan yollar temizlendi.

Yerköy ilçesine bağlı Çamdibi köyünde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde yollar, çamur, taş, toprak ve ağaç parçaları ile doldu. Yozgat Valiliği koordinesinde DSİ, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından selin ardından sahada çalışma başlatıldı. Köy içlerinde oluşan birikintiler hızlı bir şekilde temizlenerek, vatandaşların günlük yaşamının normale dönmesi sağlandı. - YOZGAT