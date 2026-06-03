Yüksekova'da Çevre Temizliği Hareketi - Son Dakika
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Yüksekova'da Çevre Temizliği Hareketi

Yüksekova\'da Çevre Temizliği Hareketi
03.06.2026 16:03
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Yüzlerce öğrenci ve öğretmen, daha temiz bir Yüksekova için temizlik etkinliği düzenledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce öğrenci ve öğretmen daha temiz bir Yüksekova için çöp topladı.

Yüksekova'da çevre duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir yaşam bilincini aşılamak ve genç nesillere doğa sevgisini aktarmak amacıyla dev bir çevre hareketi başlatıldı. İlçe genelindeki tüm okulların katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen temizlik ve farkındalık etkinliği, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu. Organizasyonun en yoğun katılımlı ve dikkat çeken ayaklarından birini Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi oluşturdu. Okul; idarecileri, öğretmenleri ve yaklaşık 400 öğrenciden oluşan dev gönüllü ordusuyla sahaya indi. Eldivenlerini takıp çöp poşetlerini kuşanan gençler, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanları, okul çevrelerini ve caddeleri köşe bucak temizledi. Öğrencilerin doğayı koruma konusundaki yüksek enerjisi ve titizliği, çevredeki vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı ve alkış aldı.

Etkinliğin önemine değinen Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde ve TEMA Vakfı'nın değerli destekleriyle yürütülen bu kapsamlı çalışma, öğrencilerimizin çevreye olan bakış açısını kalıcı olarak değiştirecek güçtedir. Bizler sadece bugünün çevresini temizlemiyoruz; geleceğin doğasever yetişkinlerini inşa ediyoruz. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren bu tarz uygulamalı faaliyetlerle güçlendirilmesi, geleceğimiz adına hayati bir önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçenin stratejik ve merkezi noktalarında eş zamanlı yürütülen faaliyetlerde, tonlarca atık geri dönüşüme kazandırılmak üzere toplandı. Etkinlik boyunca öğrencilerin rehber öğretmenleri eşliğinde hem temizlik yapması hem de çevre sakinlerine geri dönüşümün önemini anlatan broşürler ve bilgilendirmeler sunması, organizasyonun farkındalık boyutunu bir kat daha artırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, organizasyonun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek; temiz bir Yüksekova ve yeşil bir gelecek için bu tür kitlesel ve anlamlı faaliyetlerin periyodik olarak devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, doğaya sahip çıkan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Çevre Temizliği Hareketi - Son Dakika

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