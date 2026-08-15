Yüksekova'da hayvan taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika
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Yüksekova'da hayvan taşıyan araçlara sıkı denetim

Yüksekova\'da hayvan taşıyan araçlara sıkı denetim
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek için yol denetimleri yapılıyor. Ekipler, hayvan taşıyan araçların belgelerini ve sağlık durumlarını kontrol ederek yetiştiricileri bilgilendiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yol denetimleri gerçekleştiriliyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Hülür öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki kontrol noktalarında durdurulan hayvan taşıyan araçlar tek tek denetleniyor. Denetimlerde ekipler, hayvanların sevk belgeleri kulak küpeleri ve sağlık raporlarını inceleyerek yetiştiricilere ve sürücülere mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve güvenli nakil süreçlerinin sağlanması amacıyla yürütülen yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da hayvan taşıyan araçlara sıkı denetim - Son Dakika

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