Yüksekova\'da Yaban Domuzları Görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dolaşan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İlçenin İran sınır hattında bulunan Esendere beldesinin kırsal alanında, çok sayıda yaban domuzunun bir arada hareket ettiği görüldü. Dağlık arazide yiyecek arayışına çıkan domuz sürüsü, bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kayboldu. Bölge sakinleri, bölgenin zengin yaban hayatı popülasyonuna sahip olduğunu belirterek, doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmaması için belirli noktalara yem desteği verilmesi çağrısında bulundu.

Sınır bölgesindeki yüksek rakımlı arazilerde, son dönemde yaban domuzlarının yanı sıra dağ keçisi ve vaşak gibi yaban hayvanlarının görülme sıklığında artış yaşandığı belirtildi. - HAKKARİ