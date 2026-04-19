Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da bereket taşkını: 10 yıl sonra gelen görsel şölen

19.04.2026 13:48  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günler süren sağanak yağışlar, tarım üreticileri ve kuraklıktan etkilenen vatandaşlar için umut kaynağı oldu. Yoğun yağışlar dere yataklarında su seviyesini yükselterek vatandaşların ilgisini çekti. Bölge sakinleri, bu doğal olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar, günlük yaşamda aksamalara yol açsa da tarım üreticisi ve kuraklıktan dert yanan vatandaşlar için umut oldu.

Dün gece saatlerinde şiddetini artıran yağışlar, Yüksekova'nın simgesi haline gelen ve şehrin merkezinden süzülen dereleri adeta coşturdu. Özellikle Cengiz Topel Caddesi güzergahı boyunca uzanan dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesi, ortaya hem ürkütücü hem de hayranlık uyandıran görüntüler çıkardı. Birçok noktada su baskınları yaşanmasına rağmen, vatandaşlar dere kenarlarına akın ederek bu nadir doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

İlçede yaşanan bu hareketliliği değerlendiren bölge sakinlerinden Fuat Oyman, "Senelerdir ciddi bir kuraklıkla mücadele ediyorduk, derelerimiz kurumuştu. Tam 10 yıl aradan sonra önce yoğun kar, ardından gelen bu sağanak yağışlar toprağa can suyu oldu. Allah'a binlerce şükürler olsun; bu bolluk tarımımız için kaçırılmaz bir fırsat" dedi.

Yağışların bazı bölgelerde su taşkınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olması üzerine belediye ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşları ani yükselmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:54:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.