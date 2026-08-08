Yüksekova-Van Yolunda Araç Kuyruğu
Yol genişletme çalışmaları nedeniyle Yüksekova-Van kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yüksekova- Van kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerince Yeni Köprü Tüneli mevkisinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yolcular çalışmaların trafik yoğunluğunun az olduğu saatlere yapılmasını talep etti.
Yetkililer ise sürücülerin emniyet şeritlerini ihlal etmemelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını isteyerek, yolun en kısa sürede normal seyrine dönmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.
Son Dakika › Çevre › Yüksekova-Van Yolunda Araç Kuyruğu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?