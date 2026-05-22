Yunusemre\'de camiler bayram namazına hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini temiz, hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Bayram namazı öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethaneler adeta pırıl pırıl hale getiriliyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cami ve mescitlerin halıları özenle yıkanırken, camlar, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizleniyor. Vatandaşların yoğun olarak kullanacağı ibadethanelerde hijyenin sağlanması amacıyla sürdürülen çalışmaların bayram öncesine kadar tamamlanacağı bildirildi.

Yıl boyunca ilçe genelindeki ibadethanelerde düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların bayram namazını temiz ve ferah bir ortamda eda etmelerinin amaçlandığı ifade edildi. - MANİSA