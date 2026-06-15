Köy kimliğini kaybeden mahallelerin hukuk mücadelesi

Manisa'da Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, kırsal mahalle statüsünden yararlanamayan mahallelerin haklarını alabilmesi için başlatılan hukuki sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, açılan 14 davanın 7'sinin kesinleştiğini söyledi. Muhtarlar ise, "En kırsal mahalleler biziz ama kapsam dışında bırakıldık" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği'nce gerçekleştirilen toplantıda, kırsal mahalle statüsünden yararlanamayan mahallelerin açtığı davalar ve gelinen süreç değerlendirildi. Toplantıda konuşan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, 2025 yılı sonunda yapılan olağanüstü meclis toplantısında kırsal mahalle hakkından mahrum bırakılan mahallelerin hukuki mücadele başlattığını söyledi.

Pehlivan, "2025 yılında kırsal mahalle kapsamına dahil edilmeyen 14 mahallemiz için 2026 yılında yürütmeyi durdurma davalarımızı açtık. Süreç olumlu yönde ilerliyor. Açılan 14 davanın 7'si kesinleşti. Diğer davalarımız ise Bölge İdare Mahkemesi aşamasında ve Büyükşehir Belediyesi'nin yazıları bekleniyor. İstiyoruz ki kesinleşen kararlarla birlikte ilçe belediyemiz 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu mahallelerimize kırsal mahalle statüsünü versin. Özellikle mali anlamda vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yunusemre'nin, eski belde ve köylerden oluşan yerleşimler arasında en fazla kırsal mahalle statüsü alamayan ilçe olduğunu savunan Pehlivan, Saruhanlı örneğini vererek, "Saruhanlı Belediyesi eski 42 belde ve köyünün tamamını aynı meclis kararıyla kırsal mahalle kapsamına aldı. Ancak Yunusemre'de Yuntdağı'ndaki birçok köy bu haktan yararlanamadı. Eğer tamamı alınamıyorsa en azından kırsal yerleşke uygulamasıyla tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın bulunduğu alanlar desteklenebilirdi" ifadelerini kullandı.

"En kırsal mahalle benim"

Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu ise mahallelerinin en temel hizmetlerden dahi yoksun olduğunu belirterek, kırsal mahalle kapsamına alınmamalarına tepki gösterdi. Aykutlu, "En kırsal mahalle benim. Bunu toplantılarda da dile getirdim. Başta 17 mahalle alınacak dediler, sonra sayı arttı ama biz yine dışarıda kaldık. Eğer bu davaları açmasaydık bizi kırsal mahalle kapsamına almayacaklardı. Mahallemizde ne yeterli altyapı var ne ulaşım. Hemen yanımızdaki mahalle kırsal mahalle oldu, biz olamadık. Vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. En yaşlı nüfus bizde. Bostanlar, Hacılar, Molla Süleyman gibi mahalleler bu kapsama alınması gereken yerlerdi. Ancak tam tersi bir uygulama yapıldı. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Hak ettiğimiz statüyü istiyoruz"

Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz da kırsal mahalle statüsünü hak ettiklerini belirterek, mahallelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Muhtarlar, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak, kırsal mahalle statüsünün hem vatandaşların ekonomik yükünü hafifleteceğini hem de kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - MANİSA