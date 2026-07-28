Yurdun Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Yurdun Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor

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Kuzey kesimlerde sağanak beklenirken, sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yurdun Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

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