Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurdun Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Bekleniyor

10.04.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara ve doğu bölgelerinde aralıklı yağış, buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Marmara, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:36:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.