Yurtta Hava Durumu: Yağışlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yurtta Hava Durumu: Yağışlar Devam Ediyor

08.07.2026 08:55
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Yurdun güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normlarında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yurtta Hava Durumu: Yağışlar Devam Ediyor - Son Dakika

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