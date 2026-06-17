Yurtta Hava Durumu: Yer Yer Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Yurtta Hava Durumu: Yer Yer Sağanak Yağış Bekleniyor

17.06.2026 08:44
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Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık değişmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yurtta Hava Durumu: Yer Yer Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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