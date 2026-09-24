Zonguldak'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nda 875 metrelik güzergah temizleniyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nda 875 metrelik güzergah temizleniyor

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Zonguldak\'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası\'nda 875 metrelik güzergah temizleniyor
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Zonguldak'ta sağanak sonrası içindeki dere yükselince çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik yürüyüş güzergahı balçıkla kaplandı. Ziyarete kapatılan mağarada İl Özel İdaresi ekiplerinin temizliği sürerken, mağaranın en kısa sürede yeniden açılacağı öğrenildi.

Zonguldak'ta etkili olan yağışlar sonrası içerisindeki derenin yükselmesi sebebiyle çamur ve su ile dolan Gökgöl Mağarası'nda temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde mağaranın yeniden ziyarete açılacağı öğrenildi.

Zonguldak-Ankara kara yolunun kenarında bulunan 350 milyon yıllık 3 bin 350 metrelik Gökgöl Mağarası, sağanak yağışların ardından içerisindeki derenin yükselmesi sebebiyle çamur ve su ile doldu.

Ziyaretçilerin mağara içerisindeki geçiş güzergahları balçıkla dolması sebebiyle mağaraya ziyaret geçici bir süreliğine durduruldu. Türkiye'nin en uzun 10 mağarası olan Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik yürüyüş güzergahında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Suların çekilmesiyle birlikte oluşan çamur ekiplerce temizlenirken mağaranın en kısa sürede yeniden ziyarete açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nda 875 metrelik güzergah temizleniyor - Son Dakika
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