Zonguldak\'ta kış lastiği uygulaması 15 Kasım\'da başlıyor ve 6 bin lira ceza kesilecek

Zonguldak'ta 15 Kasım 2026 tarihinden itibaren belirli araç gruplarında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulamaya uymayan araç sahiplerine 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin 12 Kasım 2026 tarihli onayı doğrultusunda kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlere ağırlık verilecek.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAYACAK

Uygulama, Türkiye'de tescilli olup olmadığına bakılmaksızın Zonguldak sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs ve minibüsleri kapsayacak. Ticari olarak tescil edilen kamyonet ve otomobillerin de belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekecek.

Denetimlerde kış lastiği bulunmadığı tespit edilen araçlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Görevliler, lastikleri uygun olmayan araçların en yakın yerleşim birimine kadar ilerlemesine izin verebilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kış lastiği kontrollerinin artırılacağını bildirdi.