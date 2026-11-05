Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak'ta araç geçişi tek yöne çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak'ta araç geçişi tek yöne çevrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak\'ta araç geçişi tek yöne çevrildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak İl Trafik Komisyonu, TTK Genel Müdürlüğü önündeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışını tek yöne çevirdi. Araçlar artık yalnızca Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek; Valilik sürücüleri yeni trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Zonguldak İl Trafik Komisyonu, kent merkezindeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışının yönünü değiştirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünden geçen yolda araçlar artık Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek.

Zonguldak Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararla, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre araçların geçişine yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde izin verilecek. Böylece söz konusu sokakta karşı yönden araç geçişi yapılamayacak. Valilik, güzergahı kullanacak sürücülerin değişen trafik akışına göre hareket etmeleri ve yeni trafik işaretlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
ZonguldakOtomobilTrafikGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:46:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak'ta araç geçişi tek yöne çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android