Zonguldak\'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak\'ta araç geçişi tek yöne çevrildi

Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak'ta araç geçişi tek yöne çevrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak İl Trafik Komisyonu, TTK Genel Müdürlüğü önündeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışını tek yöne çevirdi. Araçlar artık yalnızca Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek; Valilik sürücüleri yeni trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Zonguldak İl Trafik Komisyonu, kent merkezindeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışının yönünü değiştirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünden geçen yolda araçlar artık Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek.
Zonguldak Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararla, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre araçların geçişine yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde izin verilecek. Böylece söz konusu sokakta karşı yönden araç geçişi yapılamayacak. Valilik, güzergahı kullanacak sürücülerin değişen trafik akışına göre hareket etmeleri ve yeni trafik işaretlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
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