24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası\'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Tunus Milli Takımı'nda radikal bir karar alındı.

LAMOUCHI İLE YOLLAR AYRILDI

Karşılaşmanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden, Tunus Futbol Federasyonu teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Sabri Lamouchi, İsveç mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Bireysel kalite maçı belirledi. İsveçli oyuncular hatalarımızı değerlendirip gollerini attılar. Skor olarak geri döndük ve ilk yarı bitmeden farkı azalttık. İkinci yarıya iyi başladık ama bu başlangıcı değerlendiremedik. Bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Dünya Kupası'ndayız ve Dünya Kupası acımasızdır." ifadelerini kullanmıştı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Lamouchi yönetimindeki Tunus, turnuva öncesi ve sırasındaki istikrarsız performansıyla dikkat çekmişti. Haiti'yi 1-0 yenen takım, Kanada ile berabere kalmış; Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya ise 5-0 mağlup olmuştu. Son olarak gelen farklı İsveç yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu ve turnuvanın ilk hoca ayrılığı yaşandı.