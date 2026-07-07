FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD’yi mağlup ederek çeyrek finale yükselen Belçika, gelen kötü haberle sarsıldı.
The Athletic'in haberine göre; Karşılaşma esnasında talihsiz bir sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Amadou Onana’dan kötü haber geldi. Müsabakanın ardından detaylı sağlık kontrollerinden geçen Belçikalı yıldız futbolcunun ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.
Yaşadığı bu ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatması beklenen Belçikalı oyuncunun, uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.
Son Dakika › Dünya Kupası › ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok - Son Dakika
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