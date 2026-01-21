10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 3 firari şüpheli hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Başsavcılık soruşturmaya ilişkin açıklamasında geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiğini belirterek; "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ İDDİASI

Söz konusu soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan, soruşturma kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığını iddia etti.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Atlantik Okyanusunda bir gemide ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı toplam 12'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.