111 yıl önce batmıştı, Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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111 yıl önce batmıştı, Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi

18.05.2023 00:49

Dünyanın bilinen en eski gemi enkazı olan Titanik, dijital tarama yöntemiyle görüntülendi. Atlantik'in 3.800 metre derinliğindeki enkazın dijital taramayla elde edilen görüntüleri, en ince detaylarına kadar netlik sağladı.

1912'de ilk seferini yaptığı sırada Atlantik'te bir buzdağına çarparak batan dünyanın en ünlü gemi enkazı Titanik, Magellan adlı şirket tarafından dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.

111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi

BBC'de yer alan habere göre Titanik analisti Parks Stephenson, 'Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular olduğunu' söyleyerek, yeni görüntüler için "Titanik'in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek büyük bir adım" diye konuştu.

700 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ ÇEKİLDİ

1.500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve enkazına ancak 73 yıl sonra; 1985'te ulaşılabilen Titanik, o zamandan beri sualtı araştırmacılarını cezbetti. Magellan adlı şirketin yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan 'Atlantic Productions' için yaptığı dijital taramayla elde edilen görüntülerle, Titanik ilk kez tam olarak gözlenebildi.

111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi

200 saatten fazla bir çabayla santim santim incelenen enkazda dalgıçlar, geminin her açıdan 700 binden fazla görüntüsünü çekti ve 3 boyutlu canlandırması oluşturuldu.

"ENKAZA ZARAR VERMEMEK İÇİN HİÇBİR ŞEYE DOKUNMADIK"

Magellan şirketinden Gerhard Seiffert, bunun şimdiye kadarki en büyük sualtı tarama projesi olduğunu söyleyerek, "Neredeyse 4 bin metre derinde çalıştık ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmadık" diye konuştu.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 111 yıl önce batmıştı, Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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