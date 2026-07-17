13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı - Son Dakika
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13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
17.07.2026 17:28
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Fas’ta yaşayan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun göğüsleri, ergenlik döneminde ortaya çıkan son derece nadir görülen “juvenil gigantomasti” nedeniyle vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı. Yedi saat süren ameliyatın ardından genç kız sağlığına kavuşurken, doktorlar durumun yeniden görülebileceği uyarısında bulundu.

Fas’ta yaşayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, ergenlik döneminde ortaya çıkan nadir bir sağlık sorunu nedeniyle sıra dışı bir süreç yaşadı. 13 yaşındayken hızla büyümeye başlayan göğüsleri, iki yıl içinde yaklaşık 16,5 kiloya ulaşarak vücut ağırlığının dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Yaklaşık 152 santimetre boyunda olan genç kız, aşırı büyüme nedeniyle sürekli bel ağrısı çekti, duruş bozukluğu yaşadı ve yürümekte dahi zorlandı. Fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik olarak da etkilenen genç kızın sosyal hayatından uzaklaştığı belirtildi.

Mohammed VI Üniversite Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından genç kıza, ergenlik döneminde görülen ve memelerin aşırı büyümesine neden olan nadir bir rahatsızlık olan juvenil gigantomasti teşhisi konuldu. Doktorlar, hormonal testlerde herhangi bir anormallik tespit edemese de hastalığın östrojen hormonuna aşırı duyarlılıkla ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

Doktorlar yaklaşık yedi saat süren operasyonla her iki memeden yaklaşık 7,7’şer kilogram doku çıkardı. Ameliyat sırasında ciddi miktarda kan kaybeden genç kıza kan nakli yapıldı. Operasyondan sonraki bir hafta içinde bel ağrılarının tamamen geçtiği, hareket kabiliyetinin arttığı ve psikolojik durumunun belirgin şekilde düzeldiği bildirildi.

Ancak tedavi süreci bununla sınırlı kalmadı. Genç kızda ameliyat sonrası meme ucunun bir kısmında doku kaybı gelişmesi nedeniyle rekonstrüksiyon ameliyatı yedi ay ertelendi. Daha sonra kasık bölgesinden alınan deriyle gerçekleştirilen operasyonun ardından, sekiz ay sonra göğüs görünümünün tatmin edici seviyeye ulaştığı açıklandı.

Vakayı değerlendiren doktorlar, çıkarılan doku miktarı nedeniyle bu olayın kendi yaş grubundaki en sıra dışı örneklerden biri olduğunu belirtti. Uzmanlar ayrıca hormonal değişimlerin yeniden yaşanması halinde göğüslerin tekrar büyüme ihtimali bulunduğunu ve bu nedenle hastanın uzun süre takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ergenlik, Ameliyat, Sağlık, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya 13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı - Son Dakika

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