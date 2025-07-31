15 Ülke Filistin Devleti\'ni Tanımaya Çağırdı

AVUSTRALYA, Kanada, Malta, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke yaptığı ortak açıklamada, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atmaya çağırdı.

Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'New York Çağrısı' isimli ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasını iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde temel bir adım olarak niteleyen ülkeler, "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir" ifadelerini kullandı.