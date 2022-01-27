19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, 2016 yılında 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek oldu. Testosteron hormonu kullanarak geçen 6 yılın ardından Issa, tekrar kadın olmak istediği duyurdu.

ÜÇÜNCÜ YILDAN SONRA DEPRESYONA GİRDİ

Aldığı Testosteron hormonuyla daha derin bir sese, sakala ve kas gelişimine sahip olan Issa, bir erkek olarak mutlu olmadığını ve depresyona girdiğini ifade etti.

"AYDINLANMA YAŞADIM"

Hormon terapisini bırakan ve böylece daha mutlu olduğunu ifade eden Issa, "Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım. Hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" açıklamalarını yaptı.