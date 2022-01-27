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19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor - Son Dakika

19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor

27.01.2022 20:32

ABD'de 19 yaşındayken cinsiyet değiştirip trans erkek olduğunu açıklayan Issa Ismail, 26 yaşında kararından vazgeçip tekrar kadın olmak istediğini duyurdu.

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, 2016 yılında 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek oldu. Testosteron hormonu kullanarak geçen 6 yılın ardından Issa, tekrar kadın olmak istediği duyurdu.

ÜÇÜNCÜ YILDAN SONRA DEPRESYONA GİRDİ

Aldığı Testosteron hormonuyla daha derin bir sese, sakala ve kas gelişimine sahip olan Issa, bir erkek olarak mutlu olmadığını ve depresyona girdiğini ifade etti.

19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor

"AYDINLANMA YAŞADIM"

Hormon terapisini bırakan ve böylece daha mutlu olduğunu ifade eden Issa, "Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım. Hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" açıklamalarını yaptı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor - Son Dakika
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