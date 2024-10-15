2 Bin Yıllık Ermeni Kilisesi Kalıntıları Keşfedildi - Son Dakika
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Dünya

2 Bin Yıllık Ermeni Kilisesi Kalıntıları Keşfedildi

2 Bin Yıllık Ermeni Kilisesi Kalıntıları Keşfedildi

Ermenistan'da 2 bin yıllık bir Hristiyanlık dönemine ait kilisenin kalıntıları bulundu.

15.10.2024 12:17
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ERMENİSTAN Bilimler Akademisi ve Almanya'daki Münster Üniversitesi'nden arkeologlar, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan bir Ermeni kilisesinin kalıntılarının ortaya çıktığını duyurdu.

Ermenistan Bilimler Akademisi ve Almanya'daki Münster Üniversitesi'nden arkeologlar, Ermenistan'ın Artaşat kentinde tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hristiyanlık dönemine ait daha önce bilinmeyen bir kilisenin kalıntılarını keşfetti. Ekip, 4'üncü yüzyıldan kaldığını tahmin ettikleri kilisenin sekizgen yapı ve haç biçimindeki kalıntılarını kazı çalışmaları ve jeofizik yöntemlerle ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Münster Üniversitesi'nden Profesör Achim Lichtenberger, "Bu yapı, Ermenistan'da arkeolojik olarak belgelenen en eski kilisedir ve erken Hristiyanlık için olağanüstü bir kanıttır" dedi. Ermenistan Bilimler Akademisi'nden Mkrtich Zardaryan keşifle ile ilgili, "Sekizgen kiliseler burada daha önce bilinmiyordu, ancak 4'üncü yüzyılda Doğu Akdeniz bölgesinde yaygındı" ifadelerini kullandı.

Araştırmayla ile ilgili yapılan açıklamada, kazılar sırasında, haç şeklindeki uzantılarda 4'üncü yüzyıl ortalarında olduğu tahmin edilen tahta platform kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 30 metre çapında olan kilisenin, basit harç zemin ve terrakota karolarla döşendiği, ayrıca Akdeniz'den ithal mermerle süslendiği belirlendi. Alman-Ermeni ekip, eylül ayından bu yana Ermenistan'da çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya 2 Bin Yıllık Ermeni Kilisesi Kalıntıları Keşfedildi - Son Dakika

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