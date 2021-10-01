2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Esther Callejas adlı kadın iki çocuğunu öldürmekten yargılanıyor. Çocuklarını canice katleden kadın, 2 yaşındaki kızını yakın mesafeden vurarak öldürdüğünü, 6 yaşındaki oğluna ise 3 el ateş ettiğini itiraf etti. İki çocuğunu vuran kadının sonra kendi canına kıymaya kalktığını ancak mermilerinin bittiğini söyleyen kadın, amacının ise çocuklarını cennete göndermek olduğunu belirtti.

2 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ, OĞLU YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Raporlara göre, 6 yaşındaki çocuk hala yaşam savaşı veriyor ve durumu hala kritik. İhbar anında olay yerine gelen polis memurlarından biri, ilk yardım ekiplerinin hastaneye gidene kadar çocuklara kalp masajı yaptıklarını söylerken gördükleri manzaranın hiçbir zaman akıllarından çıkmayacağını ifade etti.

REÇETELİ İLAÇLAR KULLANIYORMUŞ

Polis ekiplerinin verdiği bilgilere göre, cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan Callejas cinayet silahını birkaç yıl önce satın almış ancak kocası Emmanuel Isidro'dan saklamıştı. Kadının ayrıca, depresyon için reçeteli ilaçlar kullandığı belirtildi.

DENEME ATIŞI YAPMIŞ

Tabancayı cinayet gününden günler önce çocuk odasına sakladığını söyleyen kadın, silahı çocuklarına çevirmeden önce bir de deneme atışı yaptı. Yerel gazete 2 yaşındaki Eperanza Isidro'nun hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.