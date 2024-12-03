Lobin International tarafından düzenlenen 20. Avrupa Kalite Zirvesi, 17 Kasım 2024 tarihinde Londra'daki Naval and Military Club'ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Zirve, Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Kalite, uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı etkinlik, siyaset, akademi ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.
Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu açılış konuşmasında , 37 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için iş birliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 37 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi & Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Gönül coğrafyamızı kana bulayan, "Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu dünyaya ilan edeceğiz" diyerek mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla, Filistin davasını uluslararası platformda savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının onurlu mücadelesi, uluslararası adaletin ve vicdanın zaferiyle sonuçlanana dek davamızı her zeminde savunmaya devam edeceğiz" dedi.
Etkinliğin öne çıkan katılımcıları arasında şu isimler yer aldı:
Zirve, gün boyu süren konuşmalar ve panellerin ardından düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.
Avrupa Kalite Zirvesi, uluslararası katılımcılar için bilgi paylaşımı ve ağ oluşturma açısından önemli bir platform olmaya devam ediyor. Bu yıl 20.'si düzenlenen zirve, kalite standartlarının yükseltilmesi ve iş dünyasında yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi adına büyük bir başarıyla tamamlandı.
Son Dakika › Dünya › 20. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da Büyük Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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