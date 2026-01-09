2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

Libya'da yaşanan ilginç bir olay, hem güldürdü hem de ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Libyalı telefoncu, 2010 yılında verdiği Nokia marka cep telefonu siparişini, ülkede patlak veren iç savaş ve sonrasında yaşanan kaos nedeniyle tam 16 yıl sonra teslim alabildi.

O dönemde cep telefonu pazarının en güçlü markalarından biri olan Nokia'dan sipariş edilen cihazlar, Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından lojistik hatların çökmesi, gümrüklerin işlemez hale gelmesi ve güvenlik sorunları nedeniyle depolarda beklemek zorunda kaldı. Yıllar boyunca sevkiyatın akıbeti bilinmezken, sipariş adeta unutulmuştu.

Aradan geçen uzun yılların ardından telefonlar nihayet dükkâna ulaştığında ortaya hem şaşırtıcı hem de eğlenceli görüntüler çıktı. Kutuları açan esnaf, gülerek "Bunlar telefon mu, yoksa tarihi eser mi?" diyerek durumu ti'ye aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede ilgi gördü.

Bir zamanların efsane modelleri olan tuşlu Nokia telefonlar, günümüz akıllı telefonlarıyla kıyaslandığında adeta geçmişten birer hatıra gibi duruyordu. Ancak olay, sadece nostalji değil, aynı zamanda Libya'nın uzun yıllardır yaşadığı savaşın ve belirsizliğin günlük hayata etkisini de çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Bu ilginç teslimat, savaşların yalnızca büyük kayıplara değil, bazen yıllar sonra gelen tuhaf ve düşündürücü hikâyelere de yol açabildiğini gösterdi.