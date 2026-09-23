40 yıl önce Iowa\'da gezen Şi Cinping, 11 yıl sonra ABD\'ye resmi ziyaretinde bulunacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çarşamba günü Washington DC'ye gidecek; bu, 11 yıl sonra ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.Ancak Amerika ile ilk karşılaşması, Çin'in son yıllardaki en güçlü lideri olmadan çok önce gerçekleşti.Kırk yıl önce Şi, ülkenin kuzeyinden bir ilçe yetkilisi olarak Amerikan Orta Batısı'na bir araştırma gezisine çıkmıştı.Iowa'da birkaç gün geçirdi; tarım hakkında bilgi edindi, çiftlikleri gezdi ve banliyödeki bir evde yerel bir ailenin yanında kaldı. Çin devlet medyası, Şi'nin ABD ile kişisel bağlarını vurgulamak için, o dönemde Iowa valisi ve daha sonra ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çin'deki ABD büyükelçisi olan Terry Branstad ile olan dostluğunu ve evinde kalmasını öne çıkardı.Bugün ABD-Çin ilişkileri, küresel nüfuz mücadelesi, karşılıklı gümrük vergileri, teknoloji kontrolleri ve askeri rekabetle tanımlanıyor ve çok farklı bir durumda.73 yaşındaki Şi artık düşük rütbeli bir yetkili değil. Çin'in lideri olarak geçirdiği yaklaşık 14 yılda Komünist Partiyi ve ülkenin dünyadaki yerini dönüştürdü.Her şeyini kaybeden 'prens'

Şi'nin hikayesi ayrıcalıklı bir ortamda başladı.1953'te Pekin'de doğan Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasına yardımcı olan Komünist devrimci Şi Cinping'in altıncı çocuğuydu. Babası daha sonra kıdemli bir parti lideri ve başbakan yardımcısı olmuştu.Şi, küçük yaşta prestijli okullarda eğitim gördü ve çoğu ailenin sahip olamayacağı ayrıcalıklardan yararlandı.Sonra siyaset ailesinin aleyhine döndü.1960'ların başlarında Şi'nin babası "parti karşıtı" bir kliğin parçası olmakla suçlandı, kırsala bir fabrikada çalışmaya gönderildi ve partiden tasfiye edildi.

"Karşı devrimci" olarak nitelendirilen birinin oğlu olan genç Şi, zorla bir yeniden eğitim tesisine gönderildi. Dönemin lideri Mao Zedong'un köylere gidip köylülerden öğrenme çağrılarına kulak veren 15 yaşındaki Şi, milyonlarca şehirli öğrenciyle birlikte kırsal kesime gitti.2004 yılında verdiği bir röportajda yolculuğunu şöyle anlattı: "Trendeki herkes ağlıyordu. Gülen tek kişi bendim... Eğer trenden inmeseydim ben de ağlardım. Kalsaydım, hala hayatta olup olmayacağımı bile bilmiyorum."Çin'in batısındaki Şaanşi eyaletinde bulunan, dağların arasında ücra bir köy olan Liangjiahe'ye ayak bastı ve yedi yıl boyunca bir yaodong'da (dağdaki mağara ev) yaşayarak çiftçilik yaptı, gübre taşıdı ve hendek kazdı."Orada geçirdiğim zamanı anlatırken, 'Turşu en sevdiğim lezzet oldu' dedi. 'Bugün bile hala onu sevgiyle hatırlıyorum.'"İş yükü karşısında "şaşırmıştı" ve başlangıçta açlık ve pirelerle mücadele etmişti, ancak öğle yemeğinden önceki sigara molalarında rahatlama olanağı buluyordu.iktidara yükseliş22 yaşında kırsal bölgeyi terk ederek Çin'in en iyi akademik kurumlarından biri olan Tsinghua Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya başladı.Mezun olduktan sonra, Pekin'den uzakta, 1980'lerde ekonomi açıldığında Çin'in en zengin bölgelerinden bazıları haline gelen kıyı illeri Fujian ve Zhejiang'da yerel bir memur olarak çalıştı.Mao'nun ölümünden sonra babasının itibarının iade edilmesi, Şi'nin merkezi hükümette ve orduda görevler üstlenmesine ve parti içinde ilişkiler kurmasına yardımcı oldu.Bu yetkililerin çoğu daha sonra onun güvenilir liderlik çevresinin bir parçası oldu.

Şi, 1979'da İngiltere'nin eski büyükelçisinin kızı olan ilk eşi Ke Lingling ile evlendi, ancak üç yıl sonra boşandılar.Ortak bir arkadaş, Şi'yi ikinci ve şu anki eşi Peng Liyuan ile tanıştırdı. Peng Liyuan, Çin'de her yıl yüz milyonlarca izleyicisi olan Ay Yeni Yılı televizyon galalarında sahne alan tanınmış bir askeri halk şarkıcısıydı.1980'ler ve 1990'larda birçok Çinli için Peng, evlendiği taşra memurundan daha tanınır bir isimdi.Peng, Çin'in first lady'lerinin geleneksel mütevazı imajından bir saparak, Şi'ye yurt dışı gezilerinde sık sık eşlik etti.Tek çocukları olan kızları Şi Mingze 1992'de doğdu. ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dışında hakkında pek fazla bilgi yok.2007'de, Şanghay'da kısa bir süre üst düzey liderlik yaptıktan sonra Şi, Çin'in en üst karar alma organı olan Politbüro Daimi Komitesi'ne katıldı. 2012'de ise Hu Jintao'nun yerine Komünist Parti lideri oldu.Çin lideri olarak Şi, ülkedeki ekonomik ve siyasi sistemleri, beklenmedik biçimde dönüştürdü.Şi'nin inşa ettiği ÇinŞi'nin 14 yıllık iktidarı boyunca Çin giderek daha özgüvenli hale geldi.Yurtdışında Şi, Kuşak ve Yol Girişimi gibi projelerle Çin'in küresel etkisini genişletirken, Pekin'i Küresel Güney'in savunucusu olarak konumlandırdı.Aynı zamanda, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlerin tırmanması, Tayvan çevresindeki baskının artması ve ABD ile rekabetin yoğunlaşması da dahil olmak üzere, birçok büyük demokrasiyle ilişkiler daha da gerginleşti.Ancak Şi'nin mirası, Çin içindeki daha büyük siyasi kontrolüyle de tanımlanıyor.Şi yönetiminde Çin, güvenlik ve siyasi istikrara çok daha fazla önem verdi ve Şincan, Tibet ve Hong Kong gibi yerlerde, destekçilerinin düzeni yeniden sağlama şeklinde tanımladığı, eleştirenlerin ise sivil özgürlükleri kısıtladığını savunduğu önlemler getirdi.Kendi adıyla anılan "Yeni Dönemde Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi" adlı bir ideolojiyi destekledi; bu, kendisinden önceki iki liderin başaramadığı bir şeydi.Şi ayrıca, iki dönemden fazla görev yapabilmesine olanak sağlamak için anayasadan başkanlık süresi sınırlamalarını kaldırdı.Çin devlet medyası Şi'yi ciddi bir insan olarak gösteriyor, ancak o zaman zaman daha neşeli bir yönünü de ortaya koydu.Futbola olan sevgisinden bahsetti, hatta Tayland başbakanıyla Çin erkek milli takımından duyduğu hayal kırıklığı ile ilgili şakalaştı; eski İngiltere Başbakanı David Cameron ile bira içti ve Güney Kore cumhurbaşkanını, kendisinden hediye olarak aldığı Çin yapımı Xiaomi telefonlarında herhangi bir "arka kapı" olup olmadığını kontrol etmesi konusunda şaka yaptı.

Dost mu düşman mı?Şi'nin yabancı liderlerle ilişkileri, Çin'in daha geniş dış politika önceliklerini yansıtacak şekilde inişli çıkışlı oldu.Hiçbir yabancı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kadar ona yakın değil. Şi iktidara geldiğinden beri 40'tan fazla kez bir araya geldiler ve Şi, Putin'i "en yakın sırdaşı" olarak tanımladı.Trump ile ilişkisi daha karmaşık. Çin ile ticaret savaşı başlatmasına rağmen, Trump sık sık Şi'den sıcak bir şekilde bahsediyor, onu arkadaşı olarak nitelendiriyor ve siyasi gücünü övüyor.Şi, başlangıçta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile kişisel diplomasiye büyük yatırım yaptı. Asya'nın iki devi arasındaki işbirliğini vurgulamak için gayri resmi görüşmeler yaptılar, ancak 2020'deki ölümcül sınır çatışmaları nedeniyle ilişkiler son on yılların en kötü seviyesine geriledi.Kişisel karizması veya doğaçlama yeteneğiyle tanınan liderlerin aksine, Şi nadiren bireysel ilişkileri devlet çıkarlarının önüne koyuyor.Şi bu hafta Washington DC'ye, bir zamanlar Iowa çiftliklerini gezen meraklı ilçe yetkilisi olarak değil, 21. yüzyılın belirleyici siyasi figürü olarak dönecek.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .