5 kişiye mezar olmuştu! Titan denizaltısının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı - Son Dakika
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Dünya

5 kişiye mezar olmuştu! Titan denizaltısının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Beş mürettebatın hayatını kaybettiği Titan denizaltı faciasının ardından, denizaltının okyanus tabanındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Felaketle ilgili iki hafta sürecek bir soruşturma başlatıldı. ABD Sahil Güvenliği, Titan'dan alınan son mesajın 'burada her şey yolunda' olduğunu belirtti.

17.09.2024 10:53
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Beş mürettebatın hayatını kaybettiği trajik Titan denizaltı faciasının ardından, denizaltının okyanus tabanındaki ilk görüntüsü gün yüzüne çıktı. Arama çalışmaları sırasında bir denizaltı drone'u tarafından çekilen bu ürkütücü fotoğraf, Titan'ın kıç kuyruk konisinin 3,775 metre derinlikteki alüvyon içinde dik bir şekilde durduğunu gösteriyor. Görüntünün yayınlanması, bugün felaketle ilgili iki hafta sürecek bir soruşturmanın başladığı güne denk geldi.

5 kişiye mezar olmuştu! Titan denizaltısının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı
Titan denizaltısının okyanus tabanındaki ilk görüntüsü

"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"

ABD Sahil Güvenliği'nin Charlestown, Güney Carolina'da yürüttüğü duruşmada, Titan'dan alınan son mesajda "burada her şey yolunda" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Mürettebatın bilinen son mesajı ise saat 10:47'de "iki wts düştü" şeklindeydi. İki titiz kurtarma operasyonunun ardından, deniz dibinde "insan kalıntıları" tespit edildi ve bu kalıntılar, beş yolcunun DNA'sı ile eşleştirildi.

ÖLECEKLERİNİ BİLİYORLARDI

Titan'dan sürekli acil ve tekrarlanan iletişimler gönderilmiş olmasına rağmen, batıktan herhangi bir yanıt alınamadı ve saat 11:45 itibariyle iletişimin kesildiği belirlendi. Yeni bilgilere göre, mürettebatın kendilerini kurtarma çabalarının ardından öleceklerini bildikleri öne sürüldü. Titan'ı inşa eden OceanGate şirketi, ölenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

5 kişiye mezar olmuştu! Titan denizaltısının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Titan'ın arama çalışmaları tüm dünyanın dikkatini çekerken, patlamadan sağ kurtulan kimse bulunma olasılığı imkansız görülüyor. Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan'ın enkazının okyanus tabanında, Titanik'in pruvasından yaklaşık 300 metre açıkta bulunduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Deniz Altı, Teknoloji, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 kişiye mezar olmuştu! Titan denizaltısının enkaz görüntüsü ilk kez paylaşıldı - Son Dakika

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