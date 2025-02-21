Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı - Son Dakika
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Dünya

Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı

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Batman'da yaşayan bir vatandaş, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze için yeni aldığı 5 milyon lira değerindeki otomobilini bağışladı. Bağış, Batman Umut Kervanı Derneği tarafından sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi faaliyetlerde kullanılacak.

21.02.2025 15:04  Güncelleme: 16:24
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından ateşkes anlaşmalarıyla, Gazze'de yıkımın izlerini silmek için çalışmalar hız kazandı.

Batman'da yaşayan bir kişi, medyada gördüğü görüntülerden etkilenerek, ailesiyle aldığı ortak karar sonrası yeni aldığı 5 milyon lira değerindeki otomobilini Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi birçok faaliyeti yürüten Batman Umut Kervanı Derneği'ne bağışladı.

Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı

"HEM BİZLERİ HEM DE GAZZE'DEKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Bağışın örnek teşkil edeceğini ifade eden Batman Umut Kervanı Başkanı Nurettin Teymur, "15 Şubat'ta bir hayırseverimiz, bizimle iletişime geçti. Gazze'de yapmış olduğumuz çalışmaları takip ettiğini, şu anda da yürürlükte olan çadır kent projemize destek vermek istediğini açıkladı. Kendisiyle iletişime geçtik. Görüşmelerimizi yaptık. Şu anda elinde nakit olmadığını, bir aracının olduğunu ve bunu bağışlamak istediğini belirtti. Biz de bunu kabul ettik, aracı teslim aldık. Gerçekten hem bizleri hem de Gazze'deki Müslüman kardeşlerini çok sevindirdi. Kendisinin bu bağışı hem örnek olacak hem de başkalarını teşvik edecektir. Batman'da bu konudaki hayırseverlerimiz çok duyarlıdırlar. Bu ailemiz de bunlardan bir tanesidir" dedi.

Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, İsrail, Batman, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ender seker:
    allah akıl versin 132 101 Yanıtla
  • Mesut null:
    Umut kervanı başkanının yeni makam arabası hayırlı olsun diyelim mi ozaman ? 114 92 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    Rabbim mükâfatını kat kat fazla verecektir inşaallah 170 32 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel:
    helal olsun kardeşim Allah yardımlarını kabul ve makbul eylesin 113 40 Yanıtla
  • Güney Çelik:
    Rabbim ebeden razı olsun. Tüm günahlarına kefaret olur inşaallah. 93 34 Yanıtla
  • Engin Engo:
    tarikat nede olsa =) bol bol alırlar =) para gani 56 41 Yanıtla
  • erkan demir:
    Helal olsun adam Fakat 5 milyonu para olarak verse haber olmazdı. Araba olunca haber olmuş .Bu ayıp da habercilere gelsin... 60 21 Yanıtla
  • Behzat:
    Allah hayrını bir arı yapsın ensenin arkasını isirsin. 19 27 Yanıtla
  • halil eles:
    inşallah en kısa zamanda inşaata başlar bizde elimizden geldi kadar destek çıkarız 26 9 Yanıtla
  • C. Mersin:
    :)))))) 23 10 Yanıtla
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