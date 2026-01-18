50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Le Parisien'in haberine göre, dün gece Paris'in 11'inci bölgesindeki Amelot Sokağı'nda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın 5'inci katındaki dairenin zemini çöktü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerine 100 civarında itfaiye görevlisi sevk edilirken, görgü tanıkları olayın 50 kadar kişinin eğlence için dairede bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti. Olayda, biri ağır 20'den fazla kişi yaralandı.