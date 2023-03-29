55 yaşındaki müzik öğretmeni, beyin ameliyatını 4 saat boyunca gitar çalarak geçirdi - Son Dakika
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55 yaşındaki müzik öğretmeni, beyin ameliyatını 4 saat boyunca gitar çalarak geçirdi

29.03.2023 10:49

Meksika'da beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, cerrahın operasyonu gerçekleştirdiği esnada hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine 4 saat boyunca gitar çalmayı tercih etti.

Meksika'nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.

AMELİYAT SIRASINDA BİLİNCİNİN AÇIK OLMASI İSTENDİ

Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

2 HAFTADA NORMAL HAYATINA DÖNECEK

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

EYALET TARİHİNDE İLK DEFA UYGULANAN YÖNTEM

Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya 55 yaşındaki müzik öğretmeni, beyin ameliyatını 4 saat boyunca gitar çalarak geçirdi - Son Dakika


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