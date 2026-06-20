61 milyon TL'lik ikramiye eski sevgilileri mahkemelik etti - Son Dakika
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61 milyon TL'lik ikramiye eski sevgilileri mahkemelik etti

61 milyon TL\'lik ikramiye eski sevgilileri mahkemelik etti
20.06.2026 23:43
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İngiltere'de bir çiftin hayatını değiştiren 1 milyon sterlinlik kazı-kazan ikramiyesi, büyük bir hukuk mücadelesine dönüştü. Şans oyunu sayesinde servet sahibi olan kadın, ilişkilerinin sona ermesinin ardından ikramiyeyi eski sevgilisiyle paylaşmayı reddedince taraflar mahkemelik oldu. Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki ödül nedeniyle başlayan dava, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'de bir kazı-kazan biletinden çıkan 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 61 milyon TL) ikramiye, kısa süre sonra ayrılan bir çifti mahkemelik etti. İkramiyeyi kazanan Charlotte Cox ile eski erkek arkadaşı Michael Cartlidge arasındaki hukuki mücadele sürerken, davanın sonucu merakla bekleniyor.

KAZANAN BİLET İLİŞKİYİ DE BİTİRDİ

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Spalding kasabasında yaşayan Charlotte Cox ve Michael Cartlidge, ilişkileri sırasında bir marketten iki adet kazı-kazan bileti satın aldı. Biletlerden biri 1 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak çift, ikramiyenin çıkmasından kısa süre sonra yollarını ayırdı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞTAN 500 BİN STERLİNLİK TALEP

41 yaşındaki Michael Cartlidge, kazanan biletin alınmasında kendisinin de payı olduğunu savunarak ikramiyenin yarısı olan 500 bin sterlin üzerinde hak iddia etti. Cartlidge, bileti birlikte almaya karar verdiklerini ve ödeme için Cox'a para göndermeye çalıştığını öne sürdü.

İngiliz basınına konuşan Cartlidge, "O bileti Charlotte olmadan alamazdık ama o da bensiz alamazdı. Yasal durum ne olursa olsun, ahlaken paranın yarısının bana ait olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PİYANGO ŞİRKETİ KARARINI VERDİ

Ulusal Piyango işletmecisi Allwyn ise kurallar gereği kazanan biletin yalnızca tek bir sahibinin olabileceğini belirtti. Şirket, kazanan kazı-kazan kartının arkasında adı bulunan kişinin Charlotte Cox olduğunu tespit ederek ödemenin tamamını ona yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, ödülün yalnızca adı ve adresi bilet üzerinde yer alan kişiye ödenebileceği, paylaşım konusunda taraflar arasında önceden yapılmış yazılı bir anlaşma bulunmadığı ifade edildi.

DAVA MAHKEMEYE TAŞINDI

Taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınırken, Cambridge'de görülen ilk duruşmanın ardından dosya ileri bir tarihe ertelendi. Mahkemede tarafların delillerinin değerlendirileceği ve ikramiye üzerindeki hak iddialarının inceleneceği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cox'un ikramiyenin önemli bir bölümünü harcadığı, bu nedenle davanın aleyhine sonuçlanması halinde ciddi bir mali yükümlülükle karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor.

GÖZLER MAHKEME KARARINDA

Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki ikramiye nedeniyle başlayan hukuki süreç devam ederken, mahkemenin vereceği karar İngiltere'de benzer anlaşmazlıklar açısından emsal niteliği taşıyabilecek davalar arasında gösteriliyor.

İngiltere, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 61 milyon TL'lik ikramiye eski sevgilileri mahkemelik etti - Son Dakika

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