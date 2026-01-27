65 yıl aynı şirkette ve aynı pozisyonda çalışarak Guinness\'e girdi

Japonya'da yaşayan Yasuko Tamaki, çalışma hayatındaki istikrarlı kariyeriyle Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Tamaki, 26 yaşında başladığı işte tam 65 yıl boyunca aynı şirkette ve aynı pozisyonda görev yaparak bu alanda dünya rekorunun sahibi oldu.

1956'DA BAŞLADI, 91 YAŞINA KADAR ÇALIŞTI

The Economic Times'ın haberine göre, 15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, 1956 yılında vida ticareti alanında faaliyet gösteren Sunco Industries'te çalışmaya başladı. Şirketten hiç ayrılmayan Tamaki, ofis yöneticisi olarak görev yaptı ve 91 yaşına kadar aynı pozisyonda çalışmayı sürdürdü.

DİSİPLİNLİ MESAİ, DEĞİŞMEYEN RUTİN

Disiplinli yaşam tarzıyla da öne çıkan Tamaki, her gün sabah 05.30'da güne başladı ve 17.30'a kadar süren düzenli mesai temposunu 65 yıl boyunca aksatmadan devam ettirdi. Haftada 5 gün, günde 7,5 saat çalışan Tamaki'nin mesai düzeni, diğer çalışanlardan farklı olmadı.

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURDU

Maaş ve prim hesaplamaları, vergi kesintileri ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olan Tamaki, Microsoft Excel gibi bilgisayar programlarını aktif şekilde kullandı. Akıllı telefonundan Facebook uygulamasını rahatlıkla kullanabilmesi de dikkat çekti.

"SADECE BENDEN BEKLENENİ YAPTIM"

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını alırken duygularını paylaşan Yasuko Tamaki, "90 yılı aşkın bir süredir sadece benden bekleneni yaptım. Gerçekten çok duygulandım" ifadelerini kullandı.