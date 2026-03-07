7 gün sonra bir ilk! Çin\'den gerilimi tırmandıracak hamle

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre cuma sabahı saat 06.00'dan cumartesi sabahı aynı saate kadar geçen sürede ada çevresinde iki Çin askeri uçağı, altı Çin savaş gemisi ve bir resmi gemi tespit edildi. Yetkililer, Çin'e ait uçuşlardan ikisinin Tayvan'ın güneybatı Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiğini bildirdi.
Tayvan ordusu Çin ordusunun faaliyetlerini yakından takip ettiğini açıkladı. Buna göre Taipei yönetimi gelişmelere karşılık olarak savaş uçakları, donanma gemileri ve kıyı konuşlu füze sistemlerini devreye sokarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hareketlerini izledi.
Çin'in daha önce Tayvan çevresindeki hava faaliyetlerine yedi gün ara verdiği, ancak son uçuşlarla birlikte ihlallerin yeniden başladığı belirtildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı verilerine göre bu ay şimdiye kadar iki Çin askeri uçağı ve 40 Çin gemisi ada çevresinde tespit edildi. Tayvanlı yetkililer, Çin'in son yıllarda "gri bölge taktikleri" olarak tanımlanan yöntemleri giderek daha fazla kullandığını belirtiyor.
Bu taktikler, doğrudan ve büyük çaplı askeri güç kullanmadan, sürekli baskı kurarak güvenlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan faaliyetler olarak tanımlanıyor. Eylül 2020'den bu yana Çin'in Tayvan çevresinde faaliyet gösteren askeri uçak ve savaş gemilerinin sayısını kademeli olarak artırdığı ifade ediliyor.
