7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin\'den gerilimi tırmandıracak hamle
07.03.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde ada çevresinde iki Çin askeri uçağı, altı savaş gemisi ve bir resmi gemi tespit edildiğini açıkladı. Çin'in yedi gün boyunca ara verdiği hava faaliyetlerinin ardından iki uçak Tayvan'ın güneybatı hava savunma tanımlama bölgesine girdi. Tayvan ordusu gelişmeleri savaş uçakları, donanma gemileri ve kıyı konuşlu füze sistemleriyle yakından izledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre cuma sabahı saat 06.00'dan cumartesi sabahı aynı saate kadar geçen sürede ada çevresinde iki Çin askeri uçağı, altı Çin savaş gemisi ve bir resmi gemi tespit edildi. Yetkililer, Çin'e ait uçuşlardan ikisinin Tayvan'ın güneybatı Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiğini bildirdi.

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Tayvan ordusu Çin ordusunun faaliyetlerini yakından takip ettiğini açıkladı. Buna göre Taipei yönetimi gelişmelere karşılık olarak savaş uçakları, donanma gemileri ve kıyı konuşlu füze sistemlerini devreye sokarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hareketlerini izledi.

7 GÜN SONRA BİR İLK

Çin'in daha önce Tayvan çevresindeki hava faaliyetlerine yedi gün ara verdiği, ancak son uçuşlarla birlikte ihlallerin yeniden başladığı belirtildi.

7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

"GRİ BÖLGE TAKTİKLERİ" DEVAM EDİYOR

Tayvan Savunma Bakanlığı verilerine göre bu ay şimdiye kadar iki Çin askeri uçağı ve 40 Çin gemisi ada çevresinde tespit edildi. Tayvanlı yetkililer, Çin'in son yıllarda "gri bölge taktikleri" olarak tanımlanan yöntemleri giderek daha fazla kullandığını belirtiyor.

Bu taktikler, doğrudan ve büyük çaplı askeri güç kullanmadan, sürekli baskı kurarak güvenlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan faaliyetler olarak tanımlanıyor. Eylül 2020'den bu yana Çin'in Tayvan çevresinde faaliyet gösteren askeri uçak ve savaş gemilerinin sayısını kademeli olarak artırdığı ifade ediliyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
CNN muhabiri Tahran’da gördükleri karşısında şaştı kaldı CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
Messi’nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt ''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:08:16. #.0.5#
SON DAKİKA: 7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.