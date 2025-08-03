8.8\'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Çarşamba günü Moskova saatiyle 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti. Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.