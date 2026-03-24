Bir annenin sabaha karşı geçirdiği panik atak ve ardından bayılması, küçük oğlunun hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Olayın görüntüleri annenin sosyal medya hesabından paylaşılırken kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Saat 04.00 sıralarında panik atak geçirerek bayılan annesini gören 8 yaşındaki çocuk, durumu fark eder etmez kontrolünü kaybetmeden harekete geçti. Küçük çocuk, yardım çağırarak annesinin hayatta kalmasını sağladı.
Annenin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çocuğun yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı tavır ve hızlı refleks dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı çocuğun davranışını takdir etti.
Son Dakika › Dünya › 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı - Son Dakika
