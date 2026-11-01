A3 otoyolunda polis kontrolünde otomobilin gizli bölmesinden 8 kilo altın çıktı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Passau kenti yakınlarında otoyolda yapılan polis kontrolünde, bir otomobilin orta konsoluna profesyonelce yerleştirilmiş gizli bölmede yaklaşık 8 kilogram altın bulundu. Sürücü, altının yasal sahibi olduğunu kanıtlayamayınca hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Passau yakınlarındaki A3 otoyolunda sınır polisi bünyesinde görev yapan sivil ekiplerin yaptıkları denetim sırasında bir otomobilin orta konsolunda şüpheli bir durum fark edildi. Profesyonelce yerleştirilmiş gizli bölmeyi inceleyen ekipler, burada 8 kilo altın ele geçirdi.

Polis açıklamasına göre 38 yaşındaki sürücü, kontrol sırasında altının yasal olarak kendisine ait olduğunu gösteren belgeleri sunamadı. Bunun üzerine olayda kara para aklama şüphesi oluştu. Yetkililer, yaklaşık 8 kilogram altına ve sürücünün cep telefonuna el koydu.

Olayla ilgili soruşturma, Aşağı Bavyera Kriminal Polisi tarafından yürütülüyor. Soruşturma, Münih Başsavcılığı bünyesindeki Kara Para Aklamayla Mücadele ve Malvarlıklarına El Koyma Merkezi'nin koordinasyonunda devam ediyor.

Yetkililer, altının kaynağını ve olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.