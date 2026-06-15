AB, ABD-Iran Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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AB, ABD-Iran Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

AB, ABD-Iran Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı
15.06.2026 15:44
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Von der Leyen, anlaşmanın hızlı uygulanması ve Orta Doğu'da barış için önemli olduğunu vurguladı.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Öncelik anlaşmanın hızla ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden ulaşıma açılmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Şimdi öncelik, anlaşmanın tüm taraflarca hızla ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve geçişlerin herhangi bir ücretlendirmeye tabi olmaması gerektiğini kaydetti. Anlaşmanın Orta Doğu'da barış ve güvenliğe yönelik daha kapsamlı müzakerelerin önünü açması gerektiğini aktaran von der Leyen, "Elbette Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barıştan söz etmek mümkün değil. Avrupa, bir kez daha tüm taraflara Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve gerçek bir ateşkesi hayata geçirmeleri çağrısında bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Von der Leyen, Avrupa'nın desteğe hazır olduğunu hatırlatarak, "Bu kriz aynı zamanda açık bir ders de içeriyor. Enerji bağımlılıklarının bir kez daha bir araç olarak kullanıldığı görüldü. Tedarik güzergahlarımızı çeşitlendirmeli ve Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak için alternatif ihracat koridorları geliştirmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, ABD-Iran Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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