AB, Çinli Platformu Tüketici Hakları İhlali Nedeniyle Uyardı - Son Dakika
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Dünya

AB, Çinli Platformu Tüketici Hakları İhlali Nedeniyle Uyardı

AB, Çinli Platformu Tüketici Hakları İhlali Nedeniyle Uyardı

AB Komisyonu, Çin merkezli alışveriş platformunu tüketici hakları ihlalleri nedeniyle uyardı.

09.11.2024 12:25
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AB Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformunu tüketici haklarını ihlal eden uygulamaları nedeniyle uyardı.

Avrupa Komisyonu ve Tüketici Koruma İş birliği (CPC), Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformunda bir dizi tüketici hakları ihlali tespit ettiğini duyurdu. Platform, Avrupa Birliği'nin tüketici yasalarına uygun hale getirilmesi için uyarıldı ve platform üzerindeki uygulamaların değiştirilmesi talep edildi. Belçika, Almanya ve İrlanda'nın yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmada, alışveriş platformunun bazı uygulamalarının, tüketicileri yanıltıcı veya satın alma kararlarını gereksiz şekilde etkileme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

CPC, söz konusu platformu 'yanıltıcı indirimler', 'zorlayıcı satış', 'gizli yorumlar' ve 'eksik veya yanlış bilgiler' gibi pek çok sorunu çözmesi gerektiği konusunda uyardı. Avrupa Komisyonu, platformun AB tüketici yasalarını ihlal eden bu uygulamaları düzeltememesi durumunda, ulusal otoritelerin cezai işlem başlatma hakkı olduğunu belirtti.

AB Komisyonu'nun geçen hafta Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi süreç başlattığı ifade edilen açıklamada, Tüketiciyi Koruma İş birliği Ağı'nın işleminin bunu tamamlayıcı nitelikte olduğu ifade edildi. Açıklamada, platformun Tüketiciyi Koruma İş birliği Ağı bulgularına yanıt vermek ve belirlenen tüketici hukuku sorunlarını ele alacak taahhütler sunmak için bir ay süresi olduğu, belirlenen sorunların giderilmemesi halinde ceza kesilebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Alışveriş, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Çinli Platformu Tüketici Hakları İhlali Nedeniyle Uyardı - Son Dakika

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