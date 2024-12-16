AB Dışişleri Bakanları Suriye'deki Yeni Yönetimi Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB Dışişleri Bakanları Suriye'deki Yeni Yönetimi Görüşecek

AB Dışişleri Bakanları Suriye\'deki Yeni Yönetimi Görüşecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dışişleri bakanlarının Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri ele almak üzere toplandıklarını açıkladı. Bakanların Şam'a üst düzey bir diplomatik heyet göndereceği belirtildi.

16.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dışişleri Bakanları bugün Suriye'deki yeni yönetimle kurulacak ilişkiyi görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini, dışişleri bakanlarının yeni yönetimle kurulacak ilişkiyle ilgili görüşeceğini söyledi.

Kallas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanların gündemindeki ilk maddenin Suriye'deki gelişmeler olacağını belirtti. Kallas, "Onlardan Şam'a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim" dedi.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Dışişleri Bakanları Suriye'deki Yeni Yönetimi Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: AB Dışişleri Bakanları Suriye'deki Yeni Yönetimi Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.