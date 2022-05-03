AB Komisyon üyesi uyardı: Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir - Son Dakika

Avrupa Birliği'nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a olan gaz tedarikini kesmesinin ardından sıranın her an diğer Avrupa ülkelerine gelebileceğini belirtti. Simson, Rusya'nın bu hamlesinin aynı zamanda Avrupa Birliği'ni bölmeye yönelik olduğunu belirterek Mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir 'ruble' ile gaz ödemesinin 'yaptırım ihlali' sayılacağı konusunda uyardı.

Kadri Simson dün yaptığı basın açıklamasında " Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a gaz arzını askıya alma kararı, mevcut krizde bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Bu, mevcut sözleşmelerin haksız bir ihlalidir ve sıradakinin herhangi bir Üye Devletin olabileceğine dair bir uyarıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yanıt vermemiz gereken bir AB'yi bölme girişimidir" dedi.