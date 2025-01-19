AB'li Yetkili: UNRWA'nın Desteklenmesi Gerekiyor - Son Dakika
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AB'li Yetkili: UNRWA'nın Desteklenmesi Gerekiyor

AB\'li Yetkili: UNRWA\'nın Desteklenmesi Gerekiyor

AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini vurguladı ve bu destek ile Filistinli sivillerin ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılanabileceğine dikkat çekti.

19.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bölgedeki sivillere yönelik yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA Ürdün Bölge Müdürü Olaf Becker ile bir araya geldiğini bildirdi.

Lahbib, UNRWA'nın bölgedeki çalışmalarının desteklenmesine dikkat çekerek, "UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki Filistinlileri desteklemek için yürüttüğü çalışmalar her zamankinden daha önemli ve uluslararası toplum tarafından sürekli olarak desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'li Yetkili: UNRWA'nın Desteklenmesi Gerekiyor - Son Dakika

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